Энрике о Дро: «Футболист топ-уровня. С таким очень легко получать удовольствие от игры»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал 18-летнего хавбека парижан Дро Фернандеса игроком топ-уровня.

В субботу «ПСЖ» разгромил «Мец» (3:0) в матче Лиги 1.

— Можете рассказать о состоянии Дуэ?

— Ничего серьезного, он немного устал. Он хорошо сыграл, но поскольку было видно, что он устал, мы решили его заменить. С ним все в порядке, он совершенно здоров.

— Как проходит адаптация Дро?

— Он игрок топ-уровня. Он счастлив и знакомится с другими игроками. С таким футболистом очень легко получать удовольствие от игры.

Если Уоррен [Заир-Эмери] изменился, то не благодаря мне, а благодаря себе. Он может играть где угодно [на любой позиции]. Как тренеру мне очень повезло с таким игроком", — сказал Энрике.