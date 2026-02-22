Ричмонд
Быстров о переходе из «Зенита» в «Спартак»: «Решили, что надо разъединить нашу банду — слишком громко в городе себя ведем»

Бывший вингер «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своем переходе в «Спартак» в 2005 году.

— Когда уходил, сказал, если меня позовут обратно, соглашусь. Поэтому, когда меня позвали [из «Спартака» в «Зенит»], вопрос был решен.

— Ты понимал, какая будет реакция?

— Да. В принципе, реакция была намного хуже, когда я переходил из «Зенита» в «Спартак».

— Была хуже?

— 100%. Чтоб ты понимал, что было. Я еще не перешел, первый день, только слухи пошли — еду возле «Петровского» на машине, и мне вот так вот (показывает неприличный жест — прим. ред.) человек 10 со всех сторон показывают. Только я к вечеру узнал, что это реально будет, позвал в баню всех.

— Сообщить команде?

— Что значит команда? 100% Радим [Радимов], Спивак, все три-четыре деда, которые там находились — они были в курсе того, что меня хотят продать. И они 100% дали на это добро. И в интервью говорили потом, что ничего не знали. Не знали те, с кем я общался, все молодые. А они все знали, и потом в интервью говорили: «Я пытался отговорить» и т.д. Смешно смотреть.

— Но Радимов же потом говорил, что не все сделал.

— Радимов говорил в открытую, что повлиял, чтобы меня продали, вот и все. Вот так поднял две руки и сказал: «Конечно. За 5 млн евро я его сейчас сам в Москву отвезу». Просто решили, что надо разъединить нашу банду [c Аршавиным и Кержаковым], что мы слишком громко в городе себя ведем. Тем более после случая в кафе, где с пистолетами и полицейскими. Буквально после этого случая прошло меньше месяца, — сказал Быстров в эфире YouTube-канала Fonbet.