Быстров о переходе из «Зенита» в «Спартак»: «Решили, что надо разъединить нашу банду — слишком громко в городе себя ведем»

— Радимов говорил в открытую, что повлиял, чтобы меня продали, вот и все. Вот так поднял две руки и сказал: «Конечно. За 5 млн евро я его сейчас сам в Москву отвезу». Просто решили, что надо разъединить нашу банду [c Аршавиным и Кержаковым], что мы слишком громко в городе себя ведем. Тем более после случая в кафе, где с пистолетами и полицейскими. Буквально после этого случая прошло меньше месяца, — сказал Быстров в эфире YouTube-канала Fonbet.