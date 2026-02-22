Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Дженоа
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.08
П2
3.65
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.44
X
2.88
П2
3.54
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.13
П2
3.05
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.88
П2
4.97
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.14
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.25
П2
2.71
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.44
П2
2.42
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.48
П2
4.10
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

«ЦСКА лучше всех поработал на трансферном рынке. Хоть скамейка появилась». Агент Сафонов об армейцах

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что ЦСКА лучше всех в РПЛ поработал на трансферном рынке.

Источник: Спортс"

Зимой армейцы подписали защитника Матеуса Рейса, хавбеков Дмитрия Баринова и Данилу Козлова, а также форвардов Лусиано Гонду и Максима Воронова.

"На мой взгляд, лучше всех на трансферном рынке поработал ЦСКА. У клуба была проблема с нападающим, поэтому взяли хорошего футболиста Гонду.

Кто-то оказался не нужен. Например, Абдулкадырову необходима была практика — его отправили в «Ахмат». У ЦСКА есть молодой Лукин, который классом выше, чем Абдулкадыров.

Потом взяли Козлова, перспективного футболиста. Хорошая селекция, теперь у армейцев хороший подбор игроков, а то был один состав. Хоть скамейка появилась", — сказал Сафонов.