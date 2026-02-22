«ЦСКА лучше всех поработал на трансферном рынке. Хоть скамейка появилась». Агент Сафонов об армейцах

Зимой армейцы подписали защитника Матеуса Рейса, хавбеков Дмитрия Баринова и Данилу Козлова, а также форвардов Лусиано Гонду и Максима Воронова.
"На мой взгляд, лучше всех на трансферном рынке поработал ЦСКА. У клуба была проблема с нападающим, поэтому взяли хорошего футболиста Гонду.
Кто-то оказался не нужен. Например, Абдулкадырову необходима была практика — его отправили в «Ахмат». У ЦСКА есть молодой Лукин, который классом выше, чем Абдулкадыров.
Потом взяли Козлова, перспективного футболиста. Хорошая селекция, теперь у армейцев хороший подбор игроков, а то был один состав. Хоть скамейка появилась", — сказал Сафонов.