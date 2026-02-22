«Траты “Зенита” меня не коробят, это не мои деньги. Если соотношение продаж и покупок сходится — все нормально». Семшов о трансферах

В преддверии весенней части сезона петербургский клуб подписал хавбека Джон Джона, арендовал у «Аль-Насра» форварда Джона Дурана, обменял нападающего Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Также «Зенит» продал полузащитника Жерсона «Крузейро», форварда Матео Кассьерра — «Атлетико Минейро» и отдал защитника Страхиню Эраковича «Црвене Звезде» в аренду.
«Не знаю экономическую составляющую “Зенита”. Если они считают нужным купить игрока — покупают, если хотят взять в аренду — берут. Главное, чтобы игрок помогал, усиливал командную игру.
Меня траты «Зенита» не коробят, это не мои деньги. Если соотношение продаж и покупок сходится, все нормально", — сказал Семшов.