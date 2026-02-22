Тренер «Лос-Анджелеса» о 3:0 с «Интер Майами»: «Готовились к игре против лучшего Месси»

"Когда мы готовились к матчу, мы готовились к игре против лучшего Месси, какого только можно представить. А когда вы готовитесь к игре против лучшего Месси возле штрафной, нужно обеспечить численное преимущество.
Но если он с мячом, да еще и без опеки, вы должны следить за забеганиями, поскольку он здорово находит игроков в свободных зонах. Затем, когда он ускоряется и разыгрывает комбинации в одно касание, вы не должны останавливаться.
Думаю, в плане владения мячом в защите мы можем и хотим играть гораздо лучше", — сказал дос Сантос.