Тренер «Лос-Анджелеса» о 3:0 с «Интер Майами»: «Готовились к игре против лучшего Месси»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Дженоа
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.07
П2
3.57
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.46
X
2.87
П2
3.51
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.11
П2
2.99
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.88
П2
4.97
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.08
X
3.96
П2
1.84
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
2.71
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.43
П2
2.44
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.49
П2
4.05
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.75
П2
21.00
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.58
П2
1.90
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.31
П2
3.05
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.57
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.39
X
4.34
П2
1.53
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.18
П2
2.74
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.37
П2
9.50
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.51
П2
4.60
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2

Тренер «Лос-Анджелеса» о 3:0 с «Интер Майами»: «Готовились к игре против лучшего Месси»

Тренер «Лос-Анджелеса» Марк дос Сантос оценил победу над «Интер Майами» (3:0) в стартовом матче сезоне МЛС.

"Когда мы готовились к матчу, мы готовились к игре против лучшего Месси, какого только можно представить. А когда вы готовитесь к игре против лучшего Месси возле штрафной, нужно обеспечить численное преимущество.

Но если он с мячом, да еще и без опеки, вы должны следить за забеганиями, поскольку он здорово находит игроков в свободных зонах. Затем, когда он ускоряется и разыгрывает комбинации в одно касание, вы не должны останавливаться.

Думаю, в плане владения мячом в защите мы можем и хотим играть гораздо лучше", — сказал дос Сантос.