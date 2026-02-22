Месси пытался зайти в судейскую после 0:3 от «Лос-Анджелеса». Суарес удержал недовольного судейством капитана «Интер Майами»

На видеозаписи запечатлен момент, когда Луис Суарес перехватил Месси непосредственно перед тем, как тот вошел в судейскую раздевалку. Уругвайский нападающий сдержал явно раздраженного капитана, несколько раз потянув его за руки. В конечном счете футболисты направились к выходу со стадиона.