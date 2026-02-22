Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
1
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.08
П2
11.50
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.47
X
2.89
П2
3.70
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.07
П2
3.22
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.85
П2
4.71
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.84
П2
1.92
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.24
П2
2.69
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.44
П2
2.42
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.53
П2
3.95
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.50
П2
20.00
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.65
П2
1.84
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.26
П2
3.15
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.57
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.58
П2
1.50
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.21
П2
2.80
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.19
П2
9.00
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.54
П2
4.60
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.66
X
4.35
П2
1.70
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.36
П2
10.50
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.62
П2
3.01
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.98
П2
4.88

Месси пытался зайти в судейскую после 0:3 от «Лос-Анджелеса». Суарес удержал недовольного судейством капитана «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси остался недоволен судейством после разгромного поражения в первом матче сезона от «Лос-Анджелеса» (0:3).

Источник: Спортс"

На кадрах, снятых на стадионе «Лос-Анджелес Колизеум», аргентинец пытается войти в раздевалку судей после игры, в рамках которой он высказывал недовольство арбитру Пьеру-Люке Лазье. Разочарование Месси было вызвано серией спорных судейских решений на протяжении всего матча.

На видеозаписи запечатлен момент, когда Луис Суарес перехватил Месси непосредственно перед тем, как тот вошел в судейскую раздевалку. Уругвайский нападающий сдержал явно раздраженного капитана, несколько раз потянув его за руки. В конечном счете футболисты направились к выходу со стадиона.