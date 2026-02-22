Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
0
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.10
П2
11.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.45
П2
3.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
2
:
Штутгарт
2
Все коэффициенты
П1
5.60
X
2.75
П2
1.95
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.01
П2
5.01
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

Тудор про 1:4 в дерби: «Арсенал» заслужил победу, физически они на другом уровне. «Тоттенхэму» нужно играть агрессивнее и компактнее, мысли о вылете ничего не дадут"

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался после поражения от «Арсенала» (1:4) в 27-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

"Тяжелое начало против команды, которая сейчас находится в такой форме. Физически они были на другом уровне, так что я их поздравляю. Они были намного лучше и заслужили эту победу. Я увидел тот настрой, с которым мы хотели работать, но этого оказалось недостаточно.

Во вторник я понял, что нам нужно серьезно работать. Сейчас, на данный момент, у команды множество проблем. Единственное, что нужно делать, — это работать на тренировках изо дня в день и быть скромными. Мы должны быть более агрессивными, более компактными. Это главное.

Вы видите разницу в остроте мышления между одной командой и другими. Нам нужно это изменить. Я видел игроков, которые могли бы это сделать, но нам нужно больше времени. Мысли о вылете никому ничего не дадут", — сказал Тудор.