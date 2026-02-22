Ричмонд
Тренер «Милана» Ландуччи о 0:1 с «Пармой»: «Нам немного не повезло, мяч просто не шел в ворота. Серия А — возможно, сложнейшая лига в мире, некоторые матчи складываются не лучшим

Тренер «Милана» Марко Ландуччи назвал Серию А одной из самых сложных лиг в мире.

Источник: Спортс"

Сегодня «Милан» уступил «Парме» (0:1) в домашнем матче 26-го тура Серии А, прервав 24-матчевую серию без поражений. Главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри пропустил игру после удаления в матче с «Комо».

«Мы недовольны, но “Парма” провела отличный матч. Мяч сегодня просто не шел в ворота. Мы хотели взять три очка после стольких положительных результатов, и теперь нам нужно вернуться к работе перед матчем с “Кремонезе”. Команда разочарована. Мы должны думать не о других, а о своем собственном пути. Мы должны достигать своей цели игра за игрой, для этого нужно набрать как можно больше очков. Мы выиграли много очков с таким настроем.

Во втором тайме мы были более агрессивны. «Парма» тогда играла очень хорошо, а нам немного не повезло, но таков футбол.

Чемпионат Италии очень сложный и коварный. Сегодня мы старались сделать все, что в наших силах, но Серия А — это, пожалуй, самая сложная лига в мире, и некоторые матчи складываются не очень удачно", — сказал Ландуччи в интервью Sky Sport.