Тренер «Милана» Ландуччи о 0:1 с «Пармой»: «Нам немного не повезло, мяч просто не шел в ворота. Серия А — возможно, сложнейшая лига в мире, некоторые матчи складываются не лучшим

«Мы недовольны, но “Парма” провела отличный матч. Мяч сегодня просто не шел в ворота. Мы хотели взять три очка после стольких положительных результатов, и теперь нам нужно вернуться к работе перед матчем с “Кремонезе”. Команда разочарована. Мы должны думать не о других, а о своем собственном пути. Мы должны достигать своей цели игра за игрой, для этого нужно набрать как можно больше очков. Мы выиграли много очков с таким настроем.