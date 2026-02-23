Сперцян о болезни Галицкого: «Его долго не было на базе, в один момент нам сказали. Был шок, с ребятами обсуждали, молились — для нас он отец, у него все должно быть хорошо»

"Его долгое время не было здесь, на базе. Конечно, мы начали задавать вопросы, спрашивать, что случилось. В один момент нам сказали.
Был шок. Внутри, с ребятами, мы, конечно, обсуждали и молились. Дай бог, чтобы… У этого человека все должно быть хорошо. То, что он для нас сделал… Я бы сказал, это отец для нас«, — сказал Сперцян в фильме “Краснодар”. Путь к чемпионству».
Сергей Галицкий: «Мое здоровье не в лучшем состоянии. “Краснодар” уже не зависит от одного человека. Болельщики могут быть спокойны — клуб будет существовать.
