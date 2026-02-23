Вашингтон
Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

Палладино об отмененном голе Хейлунда: «Он придерживал Хина, очевидный фол. Понимаю позицию “Наполи”, но не вижу ошибки»

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино отреагировал на критику судейства со стороны «Наполи».

Источник: Спортс"

В матче 26-го тура Серии А «Наполи» уступил со счетом 1:2. На 48-й минуте матча арбитр Даниэле Киффи отменил гол Мигеля Гуттьерреса из-за фола Расмуса Хейлунда в атаке.

После игры спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна раскритиковал судейство: «ВАР отменил пенальти, но не позвал судью к монитору при незасчитанном голе — это позор. Нам не нравится, когда нас выставляют идиотами».

«Наш игрок вступил с Хейлундом в единоборство, у него было преимущество. Он сказал мне, что его [Хейлунда] рука была отведена назад, и он его уронил. Думаю, это явный и очевидный фол, контакт был. Я понимаю позицию “Наполи”, но не вижу здесь никакой ошибки. Мне кажется, совершенно очевидно, что Хина придержали.

Послушайте, это был хороший матч, я не хочу говорить об инцидентах. Это была настоящая битва, и мы очень счастливы", — сказал Палладино в интервью DAZN Italia.