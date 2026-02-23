Вашингтон
Агент Барбоза: «В России есть футболисты с потенциалом для перехода в Европу. И речь не только про Кисляка и Батракова»

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что в Мир РПЛ есть российские футболисты с потенциалом для перехода в европейские топ-лиги.

Источник: Спортс"

«Я считаю, что в России есть интересные футболисты с потенциалом для перехода в Европу. И сейчас речь не только про Матвея Кисляка из ЦСКА и Алексея Батракова из “Локомотива”.

По моему мнению, пока очень рано говорить о том, кто из них может перейти в европейскую лигу во время летнего трансферного окна, так как много зависит от двух крайне важных моментов.

Первый — как эти игроки проявят себя во второй части сезона в РПЛ. Второй — будут ли заинтересованы в их трансферах российские клубы, учитывая то, что они еще слишком молоды", — сказал Барбоза.