Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

«Вулвс» назвали «отвратительными» расистские высказывания в адрес Арокодаре в соцсетях. Форвард ранее не забил пенальти в игре с «Пэлас»

«Вулверхэмптон» выступил с заявлением, назвав «отвратительными» расистские оскорбления в адрес нападающего Толу Арокодаре в социальных сетях после поражения от «Кристал Пэлас» (0:1).

Источник: Спортс"

Игрок сборной Нигерии и сам клуб опубликовали скриншоты личных сообщений, полученных форвардом после воскресного матча АПЛ, в котором он не реализовал пенальти в первом тайме — его удар отразил вратарь.

«Мне до сих пор трудно поверить, что мы живем во времена, когда люди могут так свободно распространять расизм без каких-либо последствий. Этим людям не место в нашем виде спорта, и мы должны совместно добиваться наказания для каждого, кто порочит игру, кем бы он ни был», — написал Арокодаре в сторис.

"Расизму нет места — ни в футболе, ни в интернете, ни в обществе в целом. Мы самым решительным образом осуждаем это отвратительное и противоправное поведение.

Толу имеет нашу полную и безоговорочную поддержку. Ни один игрок не должен сталкиваться с такой ненавистью просто за то, что выполняет свою работу. Мы твердо стоим рядом с ним и со всеми футболистами, вынужденными терпеть подобные оскорбления от анонимных аккаунтов, действующих, по всей видимости, безнаказанно.

Клуб сообщил о публикациях соответствующим платформам и будет сотрудничать с Премьер-лигой и властями для установления виновных и принятия мер. Мы продолжим придерживаться политики нулевой терпимости к любым формам дискриминации«, — говорится в заявлении “Вулверхэмптона”.

Расизм в АПЛ — после матча «Челси» и «Бернли». Жертвы в обеих командах.