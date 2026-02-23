«Вулвс» назвали «отвратительными» расистские высказывания в адрес Арокодаре в соцсетях. Форвард ранее не забил пенальти в игре с «Пэлас»

Игрок сборной Нигерии и сам клуб опубликовали скриншоты личных сообщений, полученных форвардом после воскресного матча АПЛ, в котором он не реализовал пенальти в первом тайме — его удар отразил вратарь.
«Мне до сих пор трудно поверить, что мы живем во времена, когда люди могут так свободно распространять расизм без каких-либо последствий. Этим людям не место в нашем виде спорта, и мы должны совместно добиваться наказания для каждого, кто порочит игру, кем бы он ни был», — написал Арокодаре в сторис.
"Расизму нет места — ни в футболе, ни в интернете, ни в обществе в целом. Мы самым решительным образом осуждаем это отвратительное и противоправное поведение.
Толу имеет нашу полную и безоговорочную поддержку. Ни один игрок не должен сталкиваться с такой ненавистью просто за то, что выполняет свою работу. Мы твердо стоим рядом с ним и со всеми футболистами, вынужденными терпеть подобные оскорбления от анонимных аккаунтов, действующих, по всей видимости, безнаказанно.
Клуб сообщил о публикациях соответствующим платформам и будет сотрудничать с Премьер-лигой и властями для установления виновных и принятия мер. Мы продолжим придерживаться политики нулевой терпимости к любым формам дискриминации«, — говорится в заявлении “Вулверхэмптона”.
