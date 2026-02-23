Гасперини о 3:0 с «Кремонезе»: «В 1-м тайме “Роме” пришлось помучиться. Перевели Кристанте ближе к Малену, забили после углового, и игра раскрылась»

"В первом тайме пришлось помучиться, было непросто прорвать их оборону в последней трети поля. Но затем мы перевели Кристанте ближе к Малену, забили после углового, и игра раскрылась.
Кристанте забивал так же в матче с «Фиорентиной», он умеет забивать со стандартов, при таких ситуациях наши игроки меняют направление движения. Помимо того, что сегодня мы хорошо исполняли удары, думаю, мы также хорошо двигались и создавали пространство.
Вижу, что в этом сезоне многие команды забивают со стандартов, мы немного отставали в этом плане, но сегодня наверстали упущенное, забив так дважды", — сказал Гасперини.