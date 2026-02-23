Генич о фильме «Краснодар». Путь к чемпионству«: “Netflix отдыхает. Очень крутой продукт”

«Шикарный фильм. Съемка, озвучка, диалоги, внутрянка… “Нетфликс” отдыхает. Серьезно. Очень крутой продукт. Посмотрел с огромным удовольствием!
С днем рождения, «Краснодар»!" — написал комментатор.
Константин Генич дал оценку фильму «Краснодар». Путь к чемпионству". В воскресенье клубу исполнилось 18 лет.
«Шикарный фильм. Съемка, озвучка, диалоги, внутрянка… “Нетфликс” отдыхает. Серьезно. Очень крутой продукт. Посмотрел с огромным удовольствием!
С днем рождения, «Краснодар»!" — написал комментатор.