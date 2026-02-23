Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2

Дьокереш о дубле «Тоттенхэму»: «Когда участвую в игре так, как сегодня, это мне помогает»

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш оценил победу над «Тоттенхэмом» (4:1) в АПЛ. На счету форварда дубль в этом матче, в том числе победный гол.

Источник: Спортс"

"Это была очень хорошая игра. Мы здорово начали, сразу стали создавать хорошие моменты. Мы открыли счет, и было обидно пропустить сразу, но мы продолжали играть и создавали моменты во втором тайме. И мы их реализовали.

Мы чувствовали, что хорошо вели игру. Мы хотели начать заново и создать еще больше моментов. Мы так и сделали и очень хорошо сыграли во втором тайме".

О своей игре.

«Сыграл хорошо. Кое-что мог сделать лучше, но мне понравилось. Когда участвую в игре так, как сегодня, это помогает моей игре», — сказал Дьокереш.