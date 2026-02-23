Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.06
П2
5.33
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.54
П2
4.43
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.96
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.01
П2
3.35
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2

Лапорта о Месси: «На церемонии “Золотого мяча” я подошел к нему, а он решил, что здороваться не обязательно. Отношения испорчены, но Лео — миф “Барселоны” и заслужи

Жоан Лапорта, вновь баллотирующийся на пост президента «Барселоны», признал, что его отношения с Лионелем Месси испортились.

Источник: Спортс"

«Отношения с Месси уже не такие, как были раньше. На церемонии “Золотого мяча” произошел инцидент — я подошел, чтобы поприветствовать его, но он решил, что нам не обязательно здороваться. С тех пор мы немного сблизились, и будем надеяться, что в дальнейшем это продолжится. Отношения испорчены, но он представляет собой миф “Барселоны”.

Лео заслуживает статуи на «Камп Ноу», как и Кройфф. Он заслуживает прощальной церемонии. Мы считаем, что идеально сделать это, когда стадион будет полностью готов и на нем будет более 100 000 зрителей. Будем надеяться, что это возможно", — сказал Лапорта в эфире Catalunya Ràdio.