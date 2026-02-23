Лапорта о Месси: «На церемонии “Золотого мяча” я подошел к нему, а он решил, что здороваться не обязательно. Отношения испорчены, но Лео — миф “Барселоны” и заслужи

«Отношения с Месси уже не такие, как были раньше. На церемонии “Золотого мяча” произошел инцидент — я подошел, чтобы поприветствовать его, но он решил, что нам не обязательно здороваться. С тех пор мы немного сблизились, и будем надеяться, что в дальнейшем это продолжится. Отношения испорчены, но он представляет собой миф “Барселоны”.
Лео заслуживает статуи на «Камп Ноу», как и Кройфф. Он заслуживает прощальной церемонии. Мы считаем, что идеально сделать это, когда стадион будет полностью готов и на нем будет более 100 000 зрителей. Будем надеяться, что это возможно", — сказал Лапорта в эфире Catalunya Ràdio.