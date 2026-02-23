Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Самое печальное собвтие моего президентства. Мы не хотели подписывать сделку с CVC ради его нового контракта — клуб стоит выше игроков»

Суммы его контракта в случае продления были бы неподъемными, и поэтому он не мог остаться. Я знал Месси и других игроков с самого начала, любил и ценил их. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но «Барса» также многое сделала для них", — сказал Лапорта в эфире Radio Catalunya.