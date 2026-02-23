Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Самое печальное собвтие моего президентства. Мы не хотели подписывать сделку с CVC ради его нового контракта — клуб стоит выше игроков»

Аргентинец покинул «Барселону» в 2021 году и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
«Мы не хотели подписывать сделку с CVC, чтобы иметь возможность продлить с ним контракт, потому что считали, что это навредит клубу. “Барса” стоит выше игроков, тренеров или президентов, и мы не могли этого сделать. Это самое печальное событие за время моего президентства. Это разочаровывает так же, как уход Кумана, Хави, Пике и других.
Суммы его контракта в случае продления были бы неподъемными, и поэтому он не мог остаться. Я знал Месси и других игроков с самого начала, любил и ценил их. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но «Барса» также многое сделала для них", — сказал Лапорта в эфире Radio Catalunya.
Лапорта о Месси: «На церемонии “Золотого мяча” я подошел к нему, а он решил, что здороваться не обязательно. Отношения испорчены, но Лео — миф “Барсы” и заслуживает статуи и прощания».