Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.08
П2
5.43
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.54
П2
4.50
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.80
П2
1.97
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.01
П2
3.35
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Самое печальное собвтие моего президентства. Мы не хотели подписывать сделку с CVC ради его нового контракта — клуб стоит выше игроков»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вновь участвующий в выборах, объяснил, почему клуб не мог продлить контракт с Лионелем Месси.

Аргентинец покинул «Барселону» в 2021 году и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Мы не хотели подписывать сделку с CVC, чтобы иметь возможность продлить с ним контракт, потому что считали, что это навредит клубу. “Барса” стоит выше игроков, тренеров или президентов, и мы не могли этого сделать. Это самое печальное событие за время моего президентства. Это разочаровывает так же, как уход Кумана, Хави, Пике и других.

Суммы его контракта в случае продления были бы неподъемными, и поэтому он не мог остаться. Я знал Месси и других игроков с самого начала, любил и ценил их. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но «Барса» также многое сделала для них", — сказал Лапорта в эфире Radio Catalunya.

Лапорта о Месси: «На церемонии “Золотого мяча” я подошел к нему, а он решил, что здороваться не обязательно. Отношения испорчены, но Лео — миф “Барсы” и заслуживает статуи и прощания».