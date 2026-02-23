Вашингтон
Мейра о Дзюбе: «Не удивлен, что он еще играет — похоже на Роналду, который этим горит. Надеюсь, Артем продолжит ощущать положительные эмоции от футбола»

Экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра сравнил форварда «Акрона» Артем Дзюбу с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

"Я не удивлен тому, что Дзюба еще играет. Всегда фантастически наблюдать за игрой футболиста, который играет так долго, насколько возможно.

Это похоже на Роналду, такая же история. Роналду — необычный футболист, но он все равно еще играет, горит игрой. Я счастлив, что Дзюба все еще увлечен футболом. Надеюсь, что он продолжит ощущать положительные эмоции от игры", — сказал Мейра.

Контракт 37-летнего Дзюбы с «Акроном» действует до конца сезона. Соглашение 41-летнего Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года.