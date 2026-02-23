Вашингтон
Павлюченко о словах Аршавина про «Спартак»: «Андрей любит громко говорить. Это был и всегда будет топ-клуб»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко ответил на слова Андрея Аршавина о клубе.

Источник: Спортс"

Ранее экс-игрок, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, заявил, что «Спартак» — не топ-клуб на данный момент.

— Аршавин сказал, что «Спартак» — больше не топ-клуб. Как реагируете на такое?

— Андрей Аршавин любит громко говорить. «Спартак» был и всегда будет топ-клубом.

Да, в последнее время команда не очень хорошо выступает, нет трофеев, но «Спартак» — это всегда топ, — сказал Павлюченко.

Последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. На данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.