УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» и не накажет Вальверде. Клуб посчитал, что ударивший Даля хавбек «Реала» должен получить красную (El Partidazo de COPE)

Португальская команда проиграла испанской со счетом 0:1 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте этой игры Вальверде ударил защитника соперника Самуэля Даля — тот упал, схватившись за виски. Уругваец не был наказан главным арбитром встречи Франсуа Летексье.