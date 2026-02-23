УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» и не накажет Вальверде. Клуб посчитал, что ударивший Даля хавбек «Реала» должен получить красную (El Partidazo de COPE)

Португальская команда проиграла испанской со счетом 0:1 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте этой игры Вальверде ударил защитника соперника Самуэля Даля — тот упал, схватившись за виски. Уругваец не был наказан главным арбитром встречи Франсуа Летексье.
«Бенфика» подала жалобу в УЕФА, считая, что Вальверде должен был получить красную карточку в этом эпизоде.
По информации El Partidazo de COPE, организация отклонила жалобу португальцев. Таким образом, Вальверде не будет наказан за свои действия.