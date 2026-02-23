Вашингтон
Семак об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать. Не могу относиться к этому нормально — но с пониманием. Это его единственный минус, за это он платит огромные деньги»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попросил совета о том, что ему делать в ситуации с регулярными опозданиями полузащитника Вендела на сборы после отпуска.

Источник: Спортс"

— Почему вы постоянно прощаете Венделу опоздание на сборы?

— А какие еще есть варианты? Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь.

— Вариантов вообще нет?

— Ну скажите как?

— Впаять такой штраф, который даже для него будет огромным.

— Уже впаяли.

— Ему все равно?

— Не думаю, что прям все равно, но вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас, преданность футболу, фанатизм, с которым он к нему относится. Единственный минус Вендела — это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги.

— О каких суммах идет речь?

— Я не могу это разглашать. Но, поверьте, даже для Вендела это очень существенная сумма. Если руководство захочет ее озвучить — оно это сделает.

— Как вы относитесь к этим опозданиям?

— Я не могу относиться к этому нормально. Но с пониманием.

— Но ведь остальные игроки могут подумать, что Венделу можно, а им нельзя.

— Если кто-то опоздает — также заплатит серьезный штраф. Здесь у каждого есть выбор: приезжать вовремя и зарабатывать деньги или опаздывать и отдавать их, — сказал Семак.