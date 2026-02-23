Семак об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать. Не могу относиться к этому нормально — но с пониманием. Это его единственный минус, за это он платит огромные деньги»

— Не думаю, что прям все равно, но вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас, преданность футболу, фанатизм, с которым он к нему относится. Единственный минус Вендела — это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги.