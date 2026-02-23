Семак об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать. Не могу относиться к этому нормально — но с пониманием. Это его единственный минус, за это он платит огромные деньги»

— Почему вы постоянно прощаете Венделу опоздание на сборы?
— А какие еще есть варианты? Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь.
— Вариантов вообще нет?
— Ну скажите как?
— Впаять такой штраф, который даже для него будет огромным.
— Уже впаяли.
— Ему все равно?
— Не думаю, что прям все равно, но вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас, преданность футболу, фанатизм, с которым он к нему относится. Единственный минус Вендела — это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги.
— О каких суммах идет речь?
— Я не могу это разглашать. Но, поверьте, даже для Вендела это очень существенная сумма. Если руководство захочет ее озвучить — оно это сделает.
— Как вы относитесь к этим опозданиям?
— Я не могу относиться к этому нормально. Но с пониманием.
— Но ведь остальные игроки могут подумать, что Венделу можно, а им нельзя.
— Если кто-то опоздает — также заплатит серьезный штраф. Здесь у каждого есть выбор: приезжать вовремя и зарабатывать деньги или опаздывать и отдавать их, — сказал Семак.