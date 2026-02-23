Вашингтон
Генич о словах про травмы Глебова: «Я бы все равно сказал — может, с корректировкой. Если так цепляют мои слова, могу собой гордиться. Кириллу приношу извинения»

Комментатор Константин Генич извинился перед хавбеком ЦСКА Кириллом Глебовым.

Ранее комментатор в беседе с Дмитрием Шнякиным заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами».

Позже Генич рассказал о том, как столкнулся с нападками со стороны болельщиков армейцев после слов о травматичности Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь».

— Спустя время — ты бы поступил иначе?

— Нет. Все равно бы сказал. Немного, может быть, с корректировкой. Можно было иначе сформулировать. За это я поплатился.

Честно говоря, уже боюсь на эту тему что-то говорить, поэтому то, что было неделю назад, остается там. Все. Этот вопрос мы закрыли. Мы пообщались с футбольным клубом ЦСКА.

— Полюбовно?

— Ну, я бы не сказал.

— Они тоже напряглись?

— Очень сильно. Я думаю, вообще вся эта история, реакция как бы и пошла сначала оттуда. Потом чуть попытались потушить. Мне так кажется.

Короче, если прислушиваются и так цепляют мои слова, я могу, во-первых, собой гордиться, а во-вторых, тщательнее и внимательнее формулировать то, что я хочу рассказать.

Я поступил безответственно, затронув щекотливую тему. Я как будто набросил.

Основная претензия была такая: «Как теперь молодому парню, его родителям, родственникам, его девушке на все это реагировать?» Ну слушайте, футбол — это тоже возможность и история того, как справляться с давлением. Это входит в стоимость билета.

Поэтому, ну, Кириллу приношу свои извинения. Дальше эту тему развивать не имею никакого желания, — сказал Генич в эфире «Коммент. Шоу».

Фанаты ЦСКА против Генича! Дал инсайд, что Глебова ждут большие проблемы с травмами.