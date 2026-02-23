Пономарев о беспорядках в Мексике: «Трамп наведет порядок перед ЧМ. Это жесткий человек, а наше руководство сопли распускает. Инфантино сделает все в лучшем виде, если Дональд попросит»

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны.