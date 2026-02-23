Пономарев о беспорядках в Мексике: «Трамп наведет порядок перед ЧМ. Это жесткий человек, а наше руководство сопли распускает. Инфантино сделает все в лучшем виде, если Дональд попросит»

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны.
"Трамп наведет порядок перед ЧМ. Ему доложат, и он разгонит эти картели в Мексике. Дональд — жесткий человек, а наше руководство сопли распускает.
Он в хороших отношениях с Инфантино. Если тот попросит, то сделают все в лучшем виде", — сказал Пономарев.
ЧМ-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 18 июля.