Оби Микел о словах Моуринью про Винисиуса: «Жозе облажался. Думал, он скажет: “расизму нет места”. Не знаю, почему он не извинился, но ожидаю, что он выступит с заявлением»

«Я ожидал услышать от своего тренера следующее: “Да, дело расследуется, но расизму нет места”. Он же сказал, что Винисиус не должен был так праздновать гол. Это был неуклюжий комментарий от Жозе, и он знает, что он там облажался. Он очень умный парень, он понимает.