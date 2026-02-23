«Бенфика» об отклонении жалобы на фол Вальверде: «Сожалеем. Видеозаписи демонстрируют агрессию. Это должно было быть удаление, без сомнения»

Португальская команда проиграла испанской со счетом 0:1 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте этой игры Вальверде ударил защитника соперника Самуэля Даля — тот упал, схватившись за виски. Уругваец не был наказан главным арбитром встречи Франсуа Летексье.
«Бенфика» подала жалобу в УЕФА, считая, что Вальверде должен был получить красную карточку в этом эпизоде. УЕФА ее отклонил.
«Бенфика» получил от УЕФА уведомление о том, что жалоба клуба по поводу инцидента с участием игрока «Реала» Федерико Вальверде отклонена.
«Бенфика» сожалеет, что с учетом видеозаписей, демонстрирующих агрессию в отношении игрока «Бенфики» Самуэля Даля, УЕФА принял решение не предпринимать никаких дисциплинарных мер.
Это ситуация, в которой, без сомнения, должна была быть красная карточка, которая не была показана во время матча. Из-за отклонения жалобы наказания не будет«, — говорится в заявлении “Бенфики”.