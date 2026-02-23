Вашингтон
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
2.60
П2
2.45
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Жирона
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.25
П2
3.85
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
0
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
1.92
П2
6.60
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.52
П2
7.20
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
18.00
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Пиза
0
П1
X
П2

Защитник «Бадалоны» Сидибе о посте в Рамадан: «Хочу, чтобы люди поняли — это нелегко. Это вопрос религии, и жить так непросто»

Малийский защитник «Бадалоны» Яя Сидибе рассказал, как он соблюдает Рамадан в Испании.

Источник: Спортс"

Священный месяц поста для мусульман в этом году проходит с 18 февраля по 19 марта.

По словам Сидибе, он обильно пьет ночью, ест в 5 утра и затем спит до тренировки, которая начинается в 9 утра. После тренировки он занимается самостоятельно, а затем снова ложится спать. Во время вечернего приема пищи Яя пьет молоко или чай, ест финики, а затем приступает к более сытной еде.

«Сон важен, потому что вы пытаетесь как бы продлить ночь, чтобы поесть и попить, а это отнимает часы сна. Поэтому я стараюсь хорошо выспаться, чтобы восстановиться», — сказал Сидибе.

Игрок клуба из пятого по силе дивизиона Испании призвал с пониманием относиться к футболистам , соблюдающим Рамадан.

«Я хотел бы, чтобы люди поняли, что это нелегко. Это вопрос религии, каждого человека, и жить так непросто. В моем клубе меня понимают. Болельщики на меня не жаловались, как и команды, где я играл», — отметил Сидибе.