«Бенфика» возьмет Престианни на ответный матч с «Реалом». Клуб надеется обжаловать отстранение УЕФА до игры (A Bola)

В настоящее время проводится расследование, чтобы установить, нарушил ли Престианни статью 14 Дисциплинарного регламента УЕФА. Если он будет наказан, что приведет к дисквалификации минимум на 10 матчей, отстранение на один матч будет вычтено из общего наказания.