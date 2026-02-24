Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»

Такая большая пауза в сезоне меня, конечно, поначалу удивила. В Колумбии или Сальвадоре я мог не проводить официальных матчей месяц‑полтора, но потом чемпионат всегда возобновлялся. А в России все иначе. Но я использовал это время с пользой, увиделся с друзьями и семьей. Когда ты находишься в другой стране совсем один, конечно, хочется как можно больше времени провести с близкими.