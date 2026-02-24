Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.52
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
18.00
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Пиза
0
П1
X
П2

«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам

«Ред Булл Брагантино» принял решение наказать Густаво Маркеса за сексистские высказывания после матча с «Сан-Паулу» (1:2) в четвертьфинале чемпионата Паулиста.

Источник: Спортс"

Защитник раскритиковал арбитра Дайан Муниз, заявив: «Мы мечтали выйти в полуфинал или даже в финал, но она испортила нам игру. Я думаю, что Федерация Паулисты должна обратить внимание на матчи такого масштаба и не назначать женщину арбитром».

Чуть позже 24-летний игрок принес извинения: «Я здесь, чтобы извиниться перед всеми женщинами в Бразилии, во всем мире. Я также подошел к Дайан и извинился перед ней. Она была с помощницей, и я извинился и перед ней, потому что она тоже женщина. Думаю, я был неправ, сказав это».

«Футбольный клуб “Ред Булл Брагантино” сообщает, что защитник Густаво Маркес будет оштрафован на 50% от своей зарплаты за сексистские высказывания в адрес арбитра Дайан Муниз после матча с “Сан-Паулу”. Он также не будет включен в состав на игру против “Атлетико Паранаэнсе” в среду.

Штраф будет передан неправительственной организации Rendar, которая оказывает помощь женщинам, находящимся в уязвимом положении в регионе Браганса-Паулиста.

«Ред Булл Брагантино» ведет переговоры с этой НПО и другими учреждениями в Браганса-Паулиста о наращивании и продвижении социальных и образовательных мер, которые уже проводятся в течение года как внутри клуба, так и в обществе", — говорится в заявлении клуба.