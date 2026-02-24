IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот — начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если посчитает, что игрок тянет время

Ожидается, что судьям предоставят право начинать пятисекундный обратный отсчет, если они посчитают, что игроки затягивают ввод мяча в игру при вбрасывании или ударе от ворот. Задержка более пяти секунд при вбрасывании приведет к отмене вбрасывания, при ударе от ворот — к назначению углового.