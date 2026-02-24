Ричмонд
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот — начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если посчитает, что игрок тянет время

Правило обратного отсчета при аутах и ударах от ворот могут начать применять на ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

По данным ESPN, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил рассмотреть новые методы для борьбы с затяжками времени после успешного применения правила 8 секунд для вратарей. Согласно этому правилу, судья назначает угловой удар, если вратарь удерживает мяч в руках более восьми секунд.

Ожидается, что судьям предоставят право начинать пятисекундный обратный отсчет, если они посчитают, что игроки затягивают ввод мяча в игру при вбрасывании или ударе от ворот. Задержка более пяти секунд при вбрасывании приведет к отмене вбрасывания, при ударе от ворот — к назначению углового.

В субботу, 28 февраля, IFAB может утвердить это и другие правила на ежегодном общем собрании. Официально принятые изменения должны вступить в силу 1 июля, но могут начать применяться уже на ЧМ-2026, который стартует 11 июня.

ФИФА предлагает обязать травмированных игроков оставаться вне поля 1 минуту. Вариант с 2 минутами «вызвал резкое сопротивление», окончательно меру утвердят на собрании IFAB.

IFAB предложил ввести 10-секундный лимит времени на уход с поля при замене. Вмешательство ВАР хотят ограничить 4 эпизодами, влияющими на ход игры, судьям могут разрешить просматривать повторы угловых.