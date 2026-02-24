Ричмонд
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»

Комментатор Константин Генич отреагировал на слова главного тренера «Шанхай Шэньхуа» о журналистах.

Ранее Слуцкий заявил: «Журналисты меня ненавидят, и я их не очень люблю. Не вижу смысла с ними говорить, а им надо про что-то писать, задать вопрос, который поставит меня в тупик, а такого нет».

— Что скажешь по высказываниям Слуцкого насчет того, что он видит журналистов, а там враги? Я охренел.

— Ну, из-под кепки Loro Piana, наверное, так видится, что там одни враги (смеется). Еще и глазки слезятся после операции.

Ну и надо просто знать Леонида Викторовича, что он это видит так. Каждый человек со своим нутром и со своим подходом к разным сегментам. Ну вот Леонид Викторович считает, что там враги. Хотя никто плохо, например, о Слуцком там точно не думает. А вот ему так кажется, — сказал Генич в беседе с Дмитрием Шнякиным в «Коммент. Шоу».

