Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У “МЮ” все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвел итоги выездного матча АПЛ с «Эвертоном» (1:0).

Об игре.

«Нам пришлось поработать. Отмечу “Эвертон” — они создали нам трудности, заставили нас много обороняться в своей штрафной. Самоотверженность, с которой мы защищались, была на высшем уровне. Сухие матчи — это фантастика. Мы можем играть лучше, но в то же время приятно одержать победу на выезде со счетом 1:0.

Я очень доволен результатом и настроем. Парни выложились на полную и жертвовали собой ради других. В плане результатов все хорошо, но нам еще многое предстоит показать".

О голе Шешко.

«Хорошее, безжалостное завершение. Кунья и Мбемо отлично все сделали. Очень рад за Бена, изменившего ход игры после выхода на замену».

О Ламменсе.

«Он сделал пару отличных сэйвов, выглядел спокойным и собранным в сложной обстановке. Он не терялся на угловых, несколько раз хорошо подгадал момент и чисто сработал. Сегодня он был великолепен», — сказал Кэррик.