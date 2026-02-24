Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У “МЮ” все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»

Об игре.
«Нам пришлось поработать. Отмечу “Эвертон” — они создали нам трудности, заставили нас много обороняться в своей штрафной. Самоотверженность, с которой мы защищались, была на высшем уровне. Сухие матчи — это фантастика. Мы можем играть лучше, но в то же время приятно одержать победу на выезде со счетом 1:0.
Я очень доволен результатом и настроем. Парни выложились на полную и жертвовали собой ради других. В плане результатов все хорошо, но нам еще многое предстоит показать".
О голе Шешко.
«Хорошее, безжалостное завершение. Кунья и Мбемо отлично все сделали. Очень рад за Бена, изменившего ход игры после выхода на замену».
О Ламменсе.
«Он сделал пару отличных сэйвов, выглядел спокойным и собранным в сложной обстановке. Он не терялся на угловых, несколько раз хорошо подгадал момент и чисто сработал. Сегодня он был великолепен», — сказал Кэррик.