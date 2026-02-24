Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока

В эфире юмористического шоу El Hormiguero футболисты рассказали, что Флик перестал сажать игроков в запас за опоздания на любые мероприятия. Ранее так наказывали Рафинью и Маркуса Рэшфорда, а Жюль Кунде подвергался наказанию трижды.
«Что касается пунктуальности, у нас немного изменились правила. Если опаздываешь, платишь штраф», — сказал Педри. Ферран добавил, что штрафы могут достигать 40 тысяч евро.
Футболисты отметили, что Флик считает за опоздание даже трехсекундную задержку. «Не могу представить, сколько бы стоили 20 минут», — сказал Ферран.
Также игроки отметили, что 61-летний немец «не мешает» съемкам тикток-видео игроков и выходкам в раздевалке.