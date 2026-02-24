Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.57
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.50
П2
19.00
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Пиза
0
П1
X
П2

Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока

Игроки «Барселоны» Педри и Ферран Торрес рассказали о дисциплине в команде при тренере Ханси Флике.

В эфире юмористического шоу El Hormiguero футболисты рассказали, что Флик перестал сажать игроков в запас за опоздания на любые мероприятия. Ранее так наказывали Рафинью и Маркуса Рэшфорда, а Жюль Кунде подвергался наказанию трижды.

«Что касается пунктуальности, у нас немного изменились правила. Если опаздываешь, платишь штраф», — сказал Педри. Ферран добавил, что штрафы могут достигать 40 тысяч евро.

Футболисты отметили, что Флик считает за опоздание даже трехсекундную задержку. «Не могу представить, сколько бы стоили 20 минут», — сказал Ферран.

Также игроки отметили, что 61-летний немец «не мешает» съемкам тикток-видео игроков и выходкам в раздевалке.