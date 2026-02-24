Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.55
П2
7.20
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.50
П2
19.00
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Пиза
0
П1
X
П2

Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп — заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека критически оценил деятельность главы ФИА Джанни Инфантино и сравнил его с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Спортс"

Инфантино ранее заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал — он лишь создал больше разочарования и ненависти».

"Президент [ФИФА] Инфантино считает, что России нужно снова участвовать в еврокубках. Мы собираемся сыграть против России в Москве, когда украинцы не могут играть на своей территории? Для меня это неприемлемо.

Футбол не может решить все проблемы. Но он может помочь восстановить справедливость в мире. Но президент Инфантино делает то же самое, что и президент Трамп. Он заботится об экономических интересах и забывает о людях«, — сказал Фонсека в интервью L"Équipe.