Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп — заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»

Инфантино ранее заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал — он лишь создал больше разочарования и ненависти».
"Президент [ФИФА] Инфантино считает, что России нужно снова участвовать в еврокубках. Мы собираемся сыграть против России в Москве, когда украинцы не могут играть на своей территории? Для меня это неприемлемо.
Футбол не может решить все проблемы. Но он может помочь восстановить справедливость в мире. Но президент Инфантино делает то же самое, что и президент Трамп. Он заботится об экономических интересах и забывает о людях«, — сказал Фонсека в интервью L"Équipe.