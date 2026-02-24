Матчи в Аргентине приостановят в начале марта в знак протеста против обвинений в уклонении от уплаты налогов в адрес AFA

В соответствии с решением исполкома Профессиональной лиги руководство [AFA] единогласно потребовало приостановить матчи 9-го тура Апертуры, который пройдет с 5 по 9 марта, а также в остальных дивизионах нашего футбола в ответ на жалобу ARCA против AFA", — говорится в заявлении.