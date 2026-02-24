Ричмонд
Гризманн интересен «Орландо Сити», но хочет доиграть сезон в «Атлетико» (The Athletic)

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Орландо Сити».

Источник: Спортс"

Переговоры 34-летнего француза с клубом МЛС находятся на продвинутой стадии. Генеральный менеджер и спортивный директор «Орландо» Рикардо Морейра неоднократно бывал в Испании, работая над сделкой.

«Орландо» хотел бы подписать нападающего до 26 марта, когда закрывается трансферное окно в МЛС. В случае перехода Гризманн стал бы игроком, на которого не распространяется потолок зарплат.

Контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2027 года, и, по данным The Athletic, Гризманн не собирается покидать мадридский клуб до ближайшего летнего трансферного окна в Европе. Кроме того, официальных переговоров между «Орландо» и «Атлетико» по Гризманну еще не было.

На форварда претендуют еще три клуба МЛС, но приоритетное право подписания Гризманна принадлежит «Орландо».

В 22 матчах сезона Ла Лиги на счету нападающего 6 голов.