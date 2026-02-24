«Атлетико» — «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Матч пройдет на стадионе «Метрополитано».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:45 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.
«Атлетико» примет «Брюгге» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра — 3:3).
