«Интер» — «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Интер» примет «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра — 1:3).

Источник: Спортс"

Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Лиги чемпионов.

Статистика Лиги чемпионов.