Сами Хедира: «Винисиус должен понимать, что он образец для миллионов детей, как Роналду и Месси. Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры, пока не взял на себя роль лидера»

Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
— Никто точно не знает, что произошло. Мы все согласны с тем, что расизму нет места нигде, даже на трибунах.
Если это слово было произнесено, то это недопустимо и должно повлечь за собой суровое наказание после расследования.
— Много говорилось о провокационном праздновании гола Винисиусом.
— То, что Вини иногда провоцирует людей, — это не новость. Он должен понимать, что является образцом для подражания для миллионов детей, как и Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры… Пока не осознал свое влияние и не взял на себя роль лидера. Это следующий шаг для Вини.
Ничто из этого не оправдывает расистские оскорбления. Никто не имеет права дискриминировать другого человека из-за цвета его кожи или происхождения.
И печально, что приходится повторять это так много раз, — сказал Сами Хедира.