Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
6.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
11.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
4.10
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

Сами Хедира: «Винисиус должен понимать, что он образец для миллионов детей, как Роналду и Месси. Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры, пока не взял на себя роль лидера»

Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира прокомментировал ситуацию с расизмом в отношении вингера «Реала» Винисиуса от форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни.

Источник: Спортс"

Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

— Никто точно не знает, что произошло. Мы все согласны с тем, что расизму нет места нигде, даже на трибунах.

Если это слово было произнесено, то это недопустимо и должно повлечь за собой суровое наказание после расследования.

— Много говорилось о провокационном праздновании гола Винисиусом.

— То, что Вини иногда провоцирует людей, — это не новость. Он должен понимать, что является образцом для подражания для миллионов детей, как и Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры… Пока не осознал свое влияние и не взял на себя роль лидера. Это следующий шаг для Вини.

Ничто из этого не оправдывает расистские оскорбления. Никто не имеет права дискриминировать другого человека из-за цвета его кожи или происхождения.

И печально, что приходится повторять это так много раз, — сказал Сами Хедира.