Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
8.25
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
25.02
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.85
П2
3.31
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2

«ПСЖ» поддерживает Хакими на фоне обвинений в изнасиловании, позиция клуба не изменилась. Защитник останется капитаном команды

Стала известна позиция «ПСЖ» относительно обвинений в адрес Ашрафа Хакими.

Источник: Спортс"

Напомним, в 2023 году защитнику сборной Марокко были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Сегодня Хакими сообщил, что предстанет перед судом.

По информации Le Parisien, Хакими, скорее всего, примет участие в ответной игре против «Монако» в Лиге чемпионов. Он останется вице-капитаном команды.

Отмечается, что парижане не изменили свою позицию по этому вопросу с 2023 года. Клуб поддерживает игрока, поскольку его вина еще не доказана.