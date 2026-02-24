«ПСЖ» поддерживает Хакими на фоне обвинений в изнасиловании, позиция клуба не изменилась. Защитник останется капитаном команды

Напомним, в 2023 году защитнику сборной Марокко были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Сегодня Хакими сообщил, что предстанет перед судом.
По информации Le Parisien, Хакими, скорее всего, примет участие в ответной игре против «Монако» в Лиге чемпионов. Он останется вице-капитаном команды.
Отмечается, что парижане не изменили свою позицию по этому вопросу с 2023 года. Клуб поддерживает игрока, поскольку его вина еще не доказана.