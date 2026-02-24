Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
8.25
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
25.02
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.85
П2
3.31
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2

Месси жалеет, что не выучил английский в детстве: «Из-за этого я не мог поговорить с невероятными. Я всегда думал: “Какой же я идиот, на что я тратил свое время”. Говорю де

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что жалеет о том, что не выучил английский язык в детстве.

Источник: Sports.Ru

"Я жалею о многом, и я говорю об этом своим детям. Важно получить хорошее образование, подготовку.

Я оказывался в ситуациях, когда я был рядом с невероятными людьми, но не мог с ними поговорить. Я всегда думал: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время».

Футбол — это образ жизни, я это понимаю. Он дает тебе ценности, связи на всю жизнь, возможность увидеть новые места. Нам удалось сделать все, и мы достигли вершины, но, помимо него, можно получать много других знаний и опыта.

Футбол воспитывает тебя. Я говорю своим детям, чтобы они все равно учились. Я никогда ни в чем не испытывал недостатка, но у них, конечно, другая ситуация. У них другие возможности. Когда ты ребенок, ты этого не осознаешь. Иногда я чувствовал себя невежественным", — сказал Месси в эфире программы Miro de Atrás.