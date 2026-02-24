Месси жалеет, что не выучил английский в детстве: «Из-за этого я не мог поговорить с невероятными. Я всегда думал: “Какой же я идиот, на что я тратил свое время”. Говорю де

Футбол воспитывает тебя. Я говорю своим детям, чтобы они все равно учились. Я никогда ни в чем не испытывал недостатка, но у них, конечно, другая ситуация. У них другие возможности. Когда ты ребенок, ты этого не осознаешь. Иногда я чувствовал себя невежественным", — сказал Месси в эфире программы Miro de Atrás.