Месси жалеет, что не выучил английский в детстве: «Из-за этого я не мог поговорить с невероятными. Я всегда думал: “Какой же я идиот, на что я тратил свое время”. Говорю де

"Я жалею о многом, и я говорю об этом своим детям. Важно получить хорошее образование, подготовку.
Я оказывался в ситуациях, когда я был рядом с невероятными людьми, но не мог с ними поговорить. Я всегда думал: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время».
Футбол — это образ жизни, я это понимаю. Он дает тебе ценности, связи на всю жизнь, возможность увидеть новые места. Нам удалось сделать все, и мы достигли вершины, но, помимо него, можно получать много других знаний и опыта.
Футбол воспитывает тебя. Я говорю своим детям, чтобы они все равно учились. Я никогда ни в чем не испытывал недостатка, но у них, конечно, другая ситуация. У них другие возможности. Когда ты ребенок, ты этого не осознаешь. Иногда я чувствовал себя невежественным", — сказал Месси в эфире программы Miro de Atrás.