Куртуа о том, что Престианни мог назвать Винисиуса «педиком», а не «обезьяной»: «Это тоже серьезное оскорбление. Гомофобия неприемлема, как и расизм»

— Есть кадры, на которых видно, что Престианни произносит «педик». Если оскорбление было именно таким, это меняет ситуацию? «Бенфика» никак не комментировала ни это, ни обезьяньи жесты на трибунах.
— Да, после матча, например, Орельен [Тчуамени] сказал, что игрок, по-видимому, сказал это. Но я думаю, что это так же серьезно, потому что это гомофобное оскорбление. Это тоже серьезно.
Я видел фотографии с трибун [с фанатами] «Бенфики» во время матча, и мне прискорбно видеть такое на стадионе. Игрок может нравиться вам больше или меньше, но такие жесты — это печально. Я не знаю, осудил ли это клуб, я тоже не очень внимательно следил за этим. Я не видел, говорили ли они что-нибудь о наказании тех фанатов, которые показывали обезьяньи жесты. Но, я думаю, учитывая все случившееся, они не справились с многими вещами.
Я считаю, что и расизм, и гомофобия неприемлемы. Это такое же серьезное оскорбление. Если он не закрыл рот тогда, мы можем лишь представить, что было, когда он сделал это. Думаю, он действительно это сказал, — сказал Куртуа.
«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?