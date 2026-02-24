Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
0
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.39
П2
14.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.80
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
25.02
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.23
Футбол. Лига чемпионов
25.02
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.45
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Куртуа о том, что Престианни мог назвать Винисиуса «педиком», а не «обезьяной»: «Это тоже серьезное оскорбление. Гомофобия неприемлема, как и расизм»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа на пресс-конференции перед ответным матчем с «Бенфикой» в Лиге чемпионов прокомментировал версию, что Джанлука Престианни назвал Винисиуса «педиком», а не «обезьяной».

— Есть кадры, на которых видно, что Престианни произносит «педик». Если оскорбление было именно таким, это меняет ситуацию? «Бенфика» никак не комментировала ни это, ни обезьяньи жесты на трибунах.

— Да, после матча, например, Орельен [Тчуамени] сказал, что игрок, по-видимому, сказал это. Но я думаю, что это так же серьезно, потому что это гомофобное оскорбление. Это тоже серьезно.

Я видел фотографии с трибун [с фанатами] «Бенфики» во время матча, и мне прискорбно видеть такое на стадионе. Игрок может нравиться вам больше или меньше, но такие жесты — это печально. Я не знаю, осудил ли это клуб, я тоже не очень внимательно следил за этим. Я не видел, говорили ли они что-нибудь о наказании тех фанатов, которые показывали обезьяньи жесты. Но, я думаю, учитывая все случившееся, они не справились с многими вещами.

Я считаю, что и расизм, и гомофобия неприемлемы. Это такое же серьезное оскорбление. Если он не закрыл рот тогда, мы можем лишь представить, что было, когда он сделал это. Думаю, он действительно это сказал, — сказал Куртуа.

«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?