Куртуа о том, что Престианни мог назвать Винисиуса «педиком», а не «обезьяной»: «Это тоже серьезное оскорбление. Гомофобия неприемлема, как и расизм»

Я видел фотографии с трибун [с фанатами] «Бенфики» во время матча, и мне прискорбно видеть такое на стадионе. Игрок может нравиться вам больше или меньше, но такие жесты — это печально. Я не знаю, осудил ли это клуб, я тоже не очень внимательно следил за этим. Я не видел, говорили ли они что-нибудь о наказании тех фанатов, которые показывали обезьяньи жесты. Но, я думаю, учитывая все случившееся, они не справились с многими вещами.