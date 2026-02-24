Адвокат Хакими об обвинениях в изнасиловании: «Заявительница препятствовала расследованиям, отказывалась от всех медосмотров и анализа ДНК. У нее нет посттравматических симптомов»

Все это время она пыталась скрыть от судебных властей несколько сообщений, которыми она обменялась с одним из своих друзей, планируя «обобрать» господина Хакими. Мы решительно ожидаем этого судебного разбирательства, чтобы справедливость восторжествовала", — заявила Колен.