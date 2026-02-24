Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
0
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.39
П2
14.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.80
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
25.02
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.23
Футбол. Лига чемпионов
25.02
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.45
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Адвокат Хакими об обвинениях в изнасиловании: «Заявительница препятствовала расследованиям, отказывалась от всех медосмотров и анализа ДНК. У нее нет посттравматических симптомов»

Фанни Колен, адвокат Ашрафа Хакими, прокомментировала обвинения в адрес футболиста «ПСЖ».

Напомним, в 2023 году защитнику сборной Марокко были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Сегодня Хакими сообщил, что предстанет перед судом.

"Судебное разбирательство назначено при наличии обвинения, основанного исключительно на словах женщины, которая препятствовала всем расследованиям, отказывалась от всех медицинских осмотров и анализа ДНК, не разрешала пользоваться своим мобильным телефоном, отказывалась назвать имя ключевого свидетеля.

Женщина, два последовательных психологических обследования которой выявили отсутствие ясности в отношении событий, на которые она подала жалобу, и, кроме того, отсутствие каких-либо посттравматических симптомов.

Все это время она пыталась скрыть от судебных властей несколько сообщений, которыми она обменялась с одним из своих друзей, планируя «обобрать» господина Хакими. Мы решительно ожидаем этого судебного разбирательства, чтобы справедливость восторжествовала", — заявила Колен.