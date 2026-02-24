Мбаппе пропустит не менее трех матчей «Реала» из-за проблем с коленом (L"Equipe)

Ранее сообщалось, что нападающий досрочно завершил сегодняшнюю тренировку и может не сыграть в ответном стыковом матче против «Бенфики». В «Реале» считают, что Мбаппе необходимо не менее 10 дней отдыха.
Как сообщает L"Equipe, результаты тестов, проведенных после сегодняшней тренировки, показали, что колено Мбаппе далеко от восстановления. Часть людей в «Реале» считает, что форвард не должен принимать участие в завтрашней игре, несмотря на то, что главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа надеется, что сможет рассчитывать на него.
Ожидается, что Мбаппе пропустит два ближайших матча Ла Лиги — против «Хетафе» и «Сельты». Под вопросом также его участие в возможном первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.