Мбаппе пропустит не менее трех матчей «Реала» из-за проблем с коленом (L"Equipe)

Как сообщает L"Equipe, результаты тестов, проведенных после сегодняшней тренировки, показали, что колено Мбаппе далеко от восстановления. Часть людей в «Реале» считает, что форвард не должен принимать участие в завтрашней игре, несмотря на то, что главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа надеется, что сможет рассчитывать на него.