Хави Гарсия: «У Месси больше таланта, но у Роналду невероятная трудовая этика. Он неустанно работал, чтобы стать тем, кто он есть. Хочу, чтобы Криштиану выиграл ЧМ, он этого заслуживает»

Бывший полузащитник «Реала», «Бенфики», «Манчестер Сити» и «Зенита» Хави Гарсия охарактеризовал Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

— Вы говорили о Криштиану. В свои 41 год он поставил перед собой цель забить 1000 голов. И он это сделает…

— Я искренне завидую его менталитету. Мысль о завершении карьеры даже не приходит ему в голову. Я бы хотел, чтобы он однажды выиграл чемпионат мира со сборной Португалии. Он этого заслуживает. Он посвятил всю свою жизнь этой профессии. Я бы очень хотел, чтобы он этого добился. Он этого заслуживает. Невозможно быть профессиональнее его.

— Вы понимаете, в чем его очарование?

— Абсолютно. Позвольте мне привести вам пример. У меня две дочери. Старшая получает очень хорошие оценки, несмотря на то, что учится мало. Младшая много учится и очень прилежна, но у нее не такие хорошие оценки. Однажды она с грустью сказала мне, что ничего не понимает.

Я объяснил это на примере Криштиану и Месси. Конечно, у аргентинца больше таланта, но у Криштиану есть талант и невероятная трудовая этика. Криштиану неустанно работал всю свою карьеру, чтобы стать тем, кто он есть. Я сказал своей дочери, что упорным трудом и усилиями можно добиться в жизни всего.

Один только талант ничего не даст, если вы не будете применять философию упорного труда, как это делал Криштиану на протяжении всей своей карьеры. Я восхищаюсь им, — сказал Гарсия.