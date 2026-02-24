Хави Гарсия: «У Месси больше таланта, но у Роналду невероятная трудовая этика. Он неустанно работал, чтобы стать тем, кто он есть. Хочу, чтобы Криштиану выиграл ЧМ, он этого заслуживает»

— Я искренне завидую его менталитету. Мысль о завершении карьеры даже не приходит ему в голову. Я бы хотел, чтобы он однажды выиграл чемпионат мира со сборной Португалии. Он этого заслуживает. Он посвятил всю свою жизнь этой профессии. Я бы очень хотел, чтобы он этого добился. Он этого заслуживает. Невозможно быть профессиональнее его.