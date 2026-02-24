Срна о возвращении России: «С ФИФА возможно все. Они живут в своем мире и никак не помогли украинским клубам»

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал — он лишь создал больше разочарования и ненависти».
"Мы потеряли 14 игроков, все клубы на Украине потеряли игроков из-за правил ФИФА. Они [ФИФА] живут в своем мире, они никак не помогли нам. Их обязанность — помогать футбольным клубам, футбольным командам и игрокам. Они делают прямо противоположное. Они занимаются этим ради бизнеса.
А что касается возвращения России к играм, я думаю, с ФИФА возможно все. С УЕФА будет сложно, но с ФИФА…" — приводит слова Срна As.