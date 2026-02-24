Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
0
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.88
П2
12.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.70
П2
4.60
Футбол. Лига чемпионов
25.02
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.23
Футбол. Лига чемпионов
25.02
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.45
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Срна о возвращении России: «С ФИФА возможно все. Они живут в своем мире и никак не помогли украинским клубам»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался о возможном допуске российских команд к международным турнирам.

Источник: Спортс"

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал — он лишь создал больше разочарования и ненависти».

"Мы потеряли 14 игроков, все клубы на Украине потеряли игроков из-за правил ФИФА. Они [ФИФА] живут в своем мире, они никак не помогли нам. Их обязанность — помогать футбольным клубам, футбольным командам и игрокам. Они делают прямо противоположное. Они занимаются этим ради бизнеса.

А что касается возвращения России к играм, я думаю, с ФИФА возможно все. С УЕФА будет сложно, но с ФИФА…" — приводит слова Срна As.