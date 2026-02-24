Итальянская полиция проводит рейды по фанатам «Боруссии» перед матчем с «Аталантой», часть болельщиков не пустили в страну. Клуб потребовал разъяснить правовые основания этих мер

Хотя «Боруссия» понимает необходимость оценки рисков, связанных с обеспечением безопасности на футбольных матчах, руководство клуба более чем удивлено масштабом принимаемых полицией мер. Подобные меры такого масштаба в связи с выездными матчами «Боруссии» в еврокубках не принимались никогда ранее. «Боруссия» ищет контакт, чтобы получить более подробную информацию о предыстории и правовых основаниях этих мер, которые клуб считает совершенно непонятными.