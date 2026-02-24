Ричмонд
Итальянская полиция проводит рейды по фанатам «Боруссии» перед матчем с «Аталантой», часть болельщиков не пустили в страну. Клуб потребовал разъяснить правовые основания этих мер

«Боруссия» Дортмунд раскритиковала действия властей Италии в отношении болельщиков клуба перед матчем с «Атлатантой».

В среду «Боруссия» сыграет с «Аталантой» на выезде в ответном матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В первой игре дортмундцы победили со счетом 2:0.

«Нам стало известно, что некоторым болельщикам “Боруссии” было отказано во въезде в Италию, из-за чего они не смогут посетить выездной матч Лиги чемпионов в Бергамо. “Боруссию” также проинформировали, что полиция посетила места размещения болельщиков в Италии.

В настоящее время «Боруссия» не располагает какой-либо подробной информацией о мерах, принятых властями. Клуб не был проинформирован заранее об этих непропорциональных мерах.

Хотя «Боруссия» понимает необходимость оценки рисков, связанных с обеспечением безопасности на футбольных матчах, руководство клуба более чем удивлено масштабом принимаемых полицией мер. Подобные меры такого масштаба в связи с выездными матчами «Боруссии» в еврокубках не принимались никогда ранее. «Боруссия» ищет контакт, чтобы получить более подробную информацию о предыстории и правовых основаниях этих мер, которые клуб считает совершенно непонятными.

На этом фоне некоторые активные болельщики «Боруссии» не смогут посетить выездной матч в Бергамо. Клуб выражает искреннее сожаление по поводу того, что некоторые болельщики не смогут посмотреть игру из-за сомнительного поведения властей«, — говорится в заявлении “Боруссии”.