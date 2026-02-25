Симеоне о 4:1 с «Брюгге» в ЛЧ: «Очень важно вернуться в ⅛ финала, посмотрим, сможем ли мы пройти дальше. “Атлетико” владел преимуществом после 2-го гола»

«Мы не думаем о “Ливерпуле” или “Тоттенхэме”. Возвращение в ⅛ финала очень важно. Давайте посмотрим, сможем ли мы прибавить и пройти дальше. Ребята провели массу игр».
О Серлоте в стартовом составе.
«Я чувствовал, что он в порядке. В первом матче против “Брюгге” он вышел на поле и дал команде то, что ей было нужно, потому что у него есть что-то особенное. Когда у тебя есть сильный игрок, который выигрывает подборы… Он был очень хорош в первой игре с “Брюгге”, в матче против “Эспаньола” и сегодня».
О трудностях в первом тайме.
"Нам было не так уж тяжело. Команда соперника играет хорошо. В прошлом году они вышли в ⅛ финала. Облак сделал очень важный сэйв. В перерыве мы говорили о том, чтобы поднять темп. О том, что нужно меньше получать мяч спиной к воротам, потому что это позволяло им прессинговать.
Второй тайм начался хорошо с гола Кардозо, и с тех пор мы владели преимуществом".
Про гол Кардозо.
«Это, безусловно, придаст ему уверенности. Мы его подписали, чтобы он играл. Нам нужно, чтобы он сохранил ту стабильность, которую он продемонстрировал сегодня и в матче с “Эспаньолом”. Я очень доволен его игрой. Он отобрал много мячей. Нам нужно отбирать мячи, потому что иначе не получится играть. Это позволяет стабилизировать игру команды».
О Гризманне.
«Я восхищен тем, как Гризманн вышел на поле».
О будущем Гризманна.
«Я не собираюсь говорить за него. Я его очень люблю. Я уже сказал ему все, что думаю. Он всегда должен выбирать то, что лучше для него. Он находится в таком положении, когда заслуживает права выбирать, что он хочет делать», — сказал Симеоне.