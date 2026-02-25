Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
Все коэффициенты
П1
1.05
X
9.50
П2
83.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
Все коэффициенты
П1
33.00
X
4.80
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.33
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.83
П2
3.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.38
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

Симеоне о 4:1 с «Брюгге» в ЛЧ: «Очень важно вернуться в ⅛ финала, посмотрим, сможем ли мы пройти дальше. “Атлетико” владел преимуществом после 2-го гола»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Брюгге» в стыковых матчах Лиги чемпионов (4:1, первая игра — 3:3).

Источник: Спортс"

«Мы не думаем о “Ливерпуле” или “Тоттенхэме”. Возвращение в ⅛ финала очень важно. Давайте посмотрим, сможем ли мы прибавить и пройти дальше. Ребята провели массу игр».

О Серлоте в стартовом составе.

«Я чувствовал, что он в порядке. В первом матче против “Брюгге” он вышел на поле и дал команде то, что ей было нужно, потому что у него есть что-то особенное. Когда у тебя есть сильный игрок, который выигрывает подборы… Он был очень хорош в первой игре с “Брюгге”, в матче против “Эспаньола” и сегодня».

О трудностях в первом тайме.

"Нам было не так уж тяжело. Команда соперника играет хорошо. В прошлом году они вышли в ⅛ финала. Облак сделал очень важный сэйв. В перерыве мы говорили о том, чтобы поднять темп. О том, что нужно меньше получать мяч спиной к воротам, потому что это позволяло им прессинговать.

Второй тайм начался хорошо с гола Кардозо, и с тех пор мы владели преимуществом".

Про гол Кардозо.

«Это, безусловно, придаст ему уверенности. Мы его подписали, чтобы он играл. Нам нужно, чтобы он сохранил ту стабильность, которую он продемонстрировал сегодня и в матче с “Эспаньолом”. Я очень доволен его игрой. Он отобрал много мячей. Нам нужно отбирать мячи, потому что иначе не получится играть. Это позволяет стабилизировать игру команды».

О Гризманне.

«Я восхищен тем, как Гризманн вышел на поле».

О будущем Гризманна.

«Я не собираюсь говорить за него. Я его очень люблю. Я уже сказал ему все, что думаю. Он всегда должен выбирать то, что лучше для него. Он находится в таком положении, когда заслуживает права выбирать, что он хочет делать», — сказал Симеоне.