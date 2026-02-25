Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
Все коэффициенты
П1
1.05
X
9.50
П2
83.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
Все коэффициенты
П1
33.00
X
4.80
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.33
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.83
П2
3.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.38
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

«Ювентус» и Маккенни продлят контракт до 2030 года. Хавбек будет зарабатывать около 4 млн евро за сезон

«Ювентус» и Уэстон Маккенни договорились о продлении контракта.

Источник: Спортс"

Новое соглашение американского полузащитника с туринским клубом будет рассчитано до 2030 года. Стороны подпишут его в начале следующей недели — после матча с «Ромой», пишет La Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что американец будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год — его зарплата будет немного повышаться с каждым сезоном.

Маккенни выступает за «Ювентус» с 2020 года. В текущем сезоне Серии А он провел 25 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.