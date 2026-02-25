«Ювентус» и Маккенни продлят контракт до 2030 года. Хавбек будет зарабатывать около 4 млн евро за сезон

Новое соглашение американского полузащитника с туринским клубом будет рассчитано до 2030 года. Стороны подпишут его в начале следующей недели — после матча с «Ромой», пишет La Gazzetta dello Sport.
Ожидается, что американец будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год — его зарплата будет немного повышаться с каждым сезоном.
Маккенни выступает за «Ювентус» с 2020 года. В текущем сезоне Серии А он провел 25 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.