Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.83
П2
3.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.28
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

«Интер» упустил 7 трофеев подряд — сегодня вылетели из ЛЧ от «Буде-Глимт». Последний титул — скудетто в сезоне-2023/24

«Интер» упустил 7-й трофей подряд.

Миланцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Буде-Глимт» в стыковых матчах за выход в ⅛ финала (1:2, первая игра — 1:3). Ранее при Кристиане Киву команда проиграла «Болонье» по пенальти в полуфинале Суперкубка Италии, а летом покинула клубный ЧМ на стадии ⅛ финала.

В сезоне-2024/25 «нерадзурри» под руководством Симоне Индзаги проиграли в финалах Лиги чемпионов и Суперкубка Италии, а также в полуфинале Кубка Италии. В Серии А «Интер» финишировал вторым.

Последним трофеем «Интера» было скудетто в сезоне-2023/24.