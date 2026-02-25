«Интер» упустил 7 трофеев подряд — сегодня вылетели из ЛЧ от «Буде-Глимт». Последний титул — скудетто в сезоне-2023/24

Миланцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Буде-Глимт» в стыковых матчах за выход в ⅛ финала (1:2, первая игра — 1:3). Ранее при Кристиане Киву команда проиграла «Болонье» по пенальти в полуфинале Суперкубка Италии, а летом покинула клубный ЧМ на стадии ⅛ финала.
В сезоне-2024/25 «нерадзурри» под руководством Симоне Индзаги проиграли в финалах Лиги чемпионов и Суперкубка Италии, а также в полуфинале Кубка Италии. В Серии А «Интер» финишировал вторым.
Последним трофеем «Интера» было скудетто в сезоне-2023/24.