«Интер» упустил 7 трофеев подряд — сегодня вылетели из ЛЧ от «Буде-Глимт». Последний титул — скудетто в сезоне-2023/24

Миланцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Буде-Глимт» в стыковых матчах за выход в ⅛ финала (1:2, первая игра — 1:3). Ранее при Кристиане Киву команда проиграла «Болонье» по пенальти в полуфинале Суперкубка Италии, а летом покинула клубный ЧМ на стадии ⅛ финала.